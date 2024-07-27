В Киргизии за подготовку теракта задержали члена экстремистской группы
В Киргизии задержали подозреваемого в подготовке теракта на территории одной из стран СНГ. Мужчину отправили СИЗО, сообщает ТАСС.
В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) уточнили, что подозреваемый является членом международной террористической организации. Все действия задержанного координировали про помощи мессенджеров.
Название группировки, участником которой является мужчина, не озвучивают.
Перед попыткой проведения теракта житель присягнул на верность лидеру международной террористической организации.