Экс-канцлер ФРГ призвала НАТО создать систему сдерживания России

Европа без поддержки США и НАТО не сможет сдерживать Россию, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит РИА Новости .

Меркель при презентации своей книги «Свобода» заявила, что Европе при поддержке союзников по НАТО необходимо создать систему сдерживания России

«Европа сама по себе не сможет этого достичь. Россия — крупнейшая ядерная держава в мире. Интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе», — указала политик.

Она добавила, что Германия многое сделала для противостояния с Москвой, но Берлин не успевал «за наращиванием вооружений Путиным».

Ранее в Брюсселе прошло экстренное заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсудили применение Россией ракеты «Орешник».