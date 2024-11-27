Экс-канцлер ФРГ призвала НАТО создать систему сдерживания России
Меркель: Европа без НАТО не сможет сдерживать Москву
Европа без поддержки США и НАТО не сможет сдерживать Россию, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит РИА Новости.
Меркель при презентации своей книги «Свобода» заявила, что Европе при поддержке союзников по НАТО необходимо создать систему сдерживания России
«Европа сама по себе не сможет этого достичь. Россия — крупнейшая ядерная держава в мире. Интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе», — указала политик.
Она добавила, что Германия многое сделала для противостояния с Москвой, но Берлин не успевал «за наращиванием вооружений Путиным».
Ранее в Брюсселе прошло экстренное заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсудили применение Россией ракеты «Орешник».