Обсудили «Орешник»: в Брюсселе состоялся Совет Украина-НАТО

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Совет НАТО-Украина обсудил ситуацию с безопасностью после запуска «Орешника»

В Брюсселе во вторник прошло экстренное заседание Совета Украина — НАТО. Бойцы ВСУ по видеосвязи рассказали членам Североатлантического альянса о ситуации вокруг применения Москвой новейшей ракеты средней дальности «Орешник», сообщает РИА Новости .

«Постпреды провели встречу в рамках Совета НАТО-Украина для обсуждения ситуации в сфере безопасности после запуска РФ по Днепропетровску экспериментальной баллистической ракеты средней дальности», — заявили в пресс-службе альянса.

В НАТО добавили, что высокопоставленные украинские офицеры по видеосвязи проинформировали Совет о ситуации вокруг новейшей российской баллистической ракеты.

Ранее заместитель офпреда Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

21 ноября ВС РФ применила новейшую систему средней дальности «Орешник» для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По словам президента РФ Владимира Путина, даже новейшие средства ПВО не способны перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.