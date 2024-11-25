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Пентагон: США еще не успели оценить ущерб от испытаний «Орешника»

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник», пишет РИА Новости .

«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить», — сказала она.

Сингх также отметила, что как только появится информация — ее сразу сообщат.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.