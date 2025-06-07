Экс-кандидат в главы НАСА выступил миротворцем в конфликте Трампа и Маска
Джаред Айзекман, бывший претендент на пост руководителя НАСА, публично обратился к бизнесмену Илону Маску и президенту Дональду Трампу с призывом прекратить конфронтацию, сообщает РИА Новости.
В посте на платформе X (бывший Twitter) бизнесмен и филантроп заявил, что возможная роль его кандидатуры в этом противостоянии "незначительна по сравнению с важностью примирения величайшего инженера и лидера свободного мира".
Айзекман, известный своей миссией — первым полностью гражданским космическим полётом, подчеркнул глобальное значение этого конфликта:
"Урегулирование необходимо не только Америке — это вопрос мирового масштаба. Фейерверк личных амбиций не должен затмевать стратегические интересы", - отметил он.
Айзекман рассматривался Трампом на пост главы НАСА, а с Маском сотрудничает по космическим программам.
Его обращение появилось на фоне полного прекращения коммуникации Маска с инвесторами.