Экс-кандидат в главы НАСА выступил миротворцем в конфликте Трампа и Маска

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Айзекман призвал к примирению величайшего инженера и лидера свободного мира

Джаред Айзекман, бывший претендент на пост руководителя НАСА, публично обратился к бизнесмену Илону Маску и президенту Дональду Трампу с призывом прекратить конфронтацию, сообщает РИА Новости .

В посте на платформе X (бывший Twitter) бизнесмен и филантроп заявил, что возможная роль его кандидатуры в этом противостоянии "незначительна по сравнению с важностью примирения величайшего инженера и лидера свободного мира".

Айзекман, известный своей миссией — первым полностью гражданским космическим полётом, подчеркнул глобальное значение этого конфликта:

"Урегулирование необходимо не только Америке — это вопрос мирового масштаба. Фейерверк личных амбиций не должен затмевать стратегические интересы", - отметил он.

Айзекман рассматривался Трампом на пост главы НАСА, а с Маском сотрудничает по космическим программам.

Его обращение появилось на фоне полного прекращения коммуникации Маска с инвесторами.