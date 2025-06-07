Кремниевая долина в панике: Маск игнорирует вкладчиков

Маск исчез из поля зрения инвесторов на фоне скандала с Трампом

Бизнесмен Илон Маск полностью прекратил коммуникацию с ключевыми инвесторами своих компаний после обострения конфликта с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, предприниматель не выходит на связь даже с теми, кто инвестировал многомиллиардные суммы в Tesla, SpaceX и X (бывший Twitter).

«Ситуация вышла из-под контроля — Илон не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Мы говорим о людях, чьи инвестиции измеряются девятизначными цифрами», — цитирует FT анонимного крупного инвестора, известного своей поддержкой республиканцев.

Эксперты отмечают, что такая изоляция Маска совпала с критически важным периодом для его бизнес-империи, когда Tesla переживает худший за десятилетие спад продаж.