ЕК запретит исполнение в ЕС иностранных решений по ответным мерам РФ об активах

Еврокомиссия планирует запретить исполнение в Евросоюзе решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию ее активов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС .

Ранее коллегия ЕК одобрила «потенциальный репарационный кредит» Украине, что по факту означает экспроприацию российских активов. Фон дер Ляйен заявила, что Киеву надо получить 135 млрд евро до конца 2027 года для поддержания работы государства.

Глава ЕК отметила, что исполнение любого решения иностранных судов по «репарационному кредиту» внутри ЕС будет под запретом. По ее словам, это якобы должно защитить Бельгию от ответных действий Москвы.

Кроме того, ЕК предложила альтернативу принудительному изъятию активов РФ в виде еврозайма в 90 млрд евро, который покроет часть нужд Киева. Фон дер Ляйен заявила, что вопрос об экспроприации не нуждается к компромиссе. Решение может быть утверждено большинством голосов.

Ранее Госдума направила обращение в правительство РФ, чтобы оно проработало комплекс ответных мер в случае конфискации активов страны в Европе. Депутаты считают, что Россия обязана защитить свою собственность и финансы, которые находятся на территории иностранного государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.