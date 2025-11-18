Госдума подготовит обращение на тему конфискации российских активов

Россия должна проработать комплекс ответных мер в случае конфискации ее активов в Европе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил подготовить обращение в правительство РФ, чтобы оно выдвинуло свои предложения на эту тему, сообщается на сайте ГД.

По данным СМИ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Евросоюза с официальными предложениями по экспроприации активов России. То есть по факту она требует конфисковать российскую собственность.

Если Европа попытается это сделать, то речь будет идти об открытом хищении. По словам Володина, Россия обязана защитить свою собственность и финансы, которые находятся на территории иностранного государства в соответствии с международными договорами.

Председатель ГД подчеркнул, что надо проработать ответные меры. С этой целью Госдума направит в правительство РФ соответствующее обращение, дабы оно предложило необходимый список действий в случае, если российские активы начнут воровать.

Ранее глава Еврокомиссии сообщила в Европарламенте о намерении предоставить Украине около 6 миллиардов евро кредита за счет замороженных активов РФ.

