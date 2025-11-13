сегодня в 14:59

Украина получит около €6 млрд по кредиту ЕК за счет замороженных активов РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в Европарламенте о намерении предоставить Украине около 6 миллиардов евро в рамках кредитной линии, финансируемой за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет RT .

По ее словам, в рамках ERA и специального фонда для Украины будет выделено почти 6 миллиардов евро.

Ранее сообщалось о возможности предложения Еврокомиссии странам-членам ЕС рассмотреть вариант совместного кредита для Украины на сумму в десятки миллиардов евро.

В Еврокомиссии также выразили оптимизм относительно предоставления Киеву кредита в размере 150 миллиардов евро, обеспеченного замороженными российскими активами, до конца 2025 года.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны в настоящее время поддерживают «террористический киевский режим».

