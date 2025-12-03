ЕК официально предложит финансировать Украину за счет замороженных активов РФ

сегодня в 10:11

В среду Еврокомиссия официально выступит с предложением, касающимся финансирования Украины за счет замороженных российских активов, сообщает РИА Новости .

Как отметил осведомленный источник, днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026 и 2027 годы.

Ранее Европейский центральный банк отказался давать гарантию по выплате Украине репарационного кредита на 140 млрд евро. Его хотели взять под залог активов РФ.

Также в конце ноября глава государства Владимир Путин заявил, что вероятная конфискация активов России значительно уменьшит доверие к еврозоне. Этот шаг окажет негативный эффект на финансовую систему мира.

