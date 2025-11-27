Путин: вероятная конфискация активов РФ уменьшит доверие к Еврозоне

Вероятная конфискация активов РФ значительно уменьшит доверие к еврозоне. Такой шаг окажет негативный финансовый эффект на финансовую систему мира, сказал президент России Владимир Путин во время общения с журналистами, видео публикует пресс-служба Кремля в Telegram-канале .

В случае принятия подобного решения, доверие к еврозоне значительно упадет. На фоне трудностей в экономике ЕС, локомотив которой, Германия, уже третий год пребывает в рецессии, это будет непростым испытанием, считает президент.

Правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер в случае, если российские активы все же конфискуют. Всем понятно и об этом прямо говорят, что такой шаг был бы воровством чужой собственности, отметил Путин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что государства ЕС в ближайший период примут решение по поводу использования замороженных активов РФ. Такой шаг собираются согласовать со всеми государствами ЕС, Еврокомиссией.

