Европейский ЦБ отказался выплатить Украине 140 млрд евро под залог активов РФ

сегодня в 12:56

ЕЦБ не даст гарантию по выплате Украине репарационного кредита в 140 млрд евро

Европейский центральный банк отказался давать гарантию по выплате Украине репарационного кредита на сумму 140 млрд евро, сообщает «Царьград» со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, в ЕЦБ решили, что предложение Еврокомиссии выходит за рамки его мандата.

Данное решение создает новые препятствия для Брюсселя, стремящегося привлечь репарационный кредит под обеспечение замороженных российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, отмечается в материале.

Накануне немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщало о согласии Бельгии передать активы России при соблюдении трех условий. Ранее Бельгия, которая несет ответственность за российские средства, категорически отказывалась от их передачи.

