EFE: Путин послал сигнал Западу, что РФ контролирует ситуацию на Донбассе

На последней встрече с командующими группировок, задействованных в зоне СВО, президент России Владимир Путин послал Западу явный сигнал о ситуации на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

«Он послал сигнал <…> о том, что он обладает преимуществом на Донбассе», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками обсудил испытания крылатой ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник». Она может нести ядерную энергетическую установку.

Ранее Путин говорил, что Стратегические ядерные силы РФ во время тренировки запустили все три компонента. Во время нее испытывали перспективные образцы вооружений.

