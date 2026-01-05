Единственная в ЕС страна отказалась поддержать заявление по Венесуэле

Документ, опубликованный Европейской службой внешних связей, поддержали 26 государств-членов ЕС, что делает Будапешт единственной страной в блоке, не присоединившейся к общей позиции.

В тексте заявления Евросоюз призвал уважать право венесуэльского народа на самоопределение, соблюдать принципы международного права и Устав ООН. Блок также выступил за деэскалацию и мирное урегулирование между США и Венесуэлой, подтвердив координацию консульских служб для защиты граждан ЕС.

Отказ Венгрии поддержать эту позицию произошел на фоне масштабной военной операции США в Венесуэле, в ходе которой, по данным СМИ, погибли десятки человек, а президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны.

Ранее с осуждением действий Вашингтона выступил МИД России, призвавший освободить Мадуро.

