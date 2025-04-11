«Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США», — сказал он в интервью Такеру Карлсону.

Учения Североатлантического альянса Dacian Spring 25, которые были запланированы в Румынии на май 2025 года, вынуждены были перенести из-за плохого состояния дорог и мостов в государстве.

Ранее Рубио заявил, что США не будут выходить из НАТО. По данным издания The Washington Post, если Америка захочет покинуть альянс, то ему потребуется 5 или более 10 для полного восстановления боевого потенциала.