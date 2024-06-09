Турецкий журналист Джем Кыран уверен, что западные страны не сомневаются в поражении Киева в конфликте с Россией, поэтому намеренно закрывают глаза на правовой статус Владимира Зеленского, который до сих пор считает себя президентом Украины, пишет «Царьград» .

«Западные политтехнологи практически уверены в неизбежном поражении Киева на поле боя, поэтому неопределенный статус человека, действующего от имени президента Украины, позволит превратить его в козла отпущения», — поясняет журналист, назвав поведение Запада циничным расчетом.

По мнению Кырана, сам Зеленский тоже понимает, что загнан в угол. Он уверен, что для украинского руководства уже идет обратный отчет.

Официально президентский срок Владимира Зеленского истек 20 мая, но все еще продолжает называть себя украинским лидером. Глава России Владимир Путин объяснил, кому на самом деле должна была перейти власть в соседней страны после вышеуказанной даты.