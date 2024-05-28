Путин объяснил, кому по закону должна перейти власть на Украине после 20 мая

Российский президент Владимир Путин дал пресс-конференцию в аэропорту Ташкента, где рассказал, кому по закону должна перейти президентская власть на Украине после истечения срока правления президента, которым до 20 мая 2024 года был Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава России сослался на Конституцию Украины, где сказано, что в случае военного положения в стране, выборы президента действительно не проводятся, а пролонгация власти касается только Рады. О пролонгации полномочий президента там ничего не сказано.

«Действительно, закон Украины о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они не пролонгируются. Они не проводятся. Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти — фактически президентских полномочий — передаются спикеру парламента», — подчеркнул Путин.

Президентский срок Владимира Зеленского на Украине истек еще 20 мая 2024 года. Из-за военного положения выборы в стране отменили, после чего Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о собственной легитимности.