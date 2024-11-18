Джабаров: разрешение на удары ракетами США по РФ стало беспрецедентным шагом

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разрешение на нанесение ударов американскими ракетами вглубь РФ является беспрецедентным шагом, который ведет к началу третьей мировой войны. Он отметил, что ответ России будет незамедлительным, пишет ТАСС .

«Тем не менее это беспрецедентный шаг. Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», — заявил он.

По его словам, российская ПВО справится с подобными атаками.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.