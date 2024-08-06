Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и глава «Другой Украины» Виктор Медведчук заявил, что движение обратилось в несколько международных инстанций с целью предотвратить третью мировую войну, сообщает ТАСС .

«Сегодня преступный режим (президента Украины Владимира-ред.) Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну», — говорится в сообщении на сайте движения.

Медведчук подчеркнул, что организация направила обращения председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, председателю постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу и послам всех аккредитованных на Украине государств.

В своем обращении «Другая Украина» просит рассмотреть факты узурпации власти Владимиром Зеленским, а также факты дискриминации граждан страны по признакам языка, религии и политических убеждений.

В июне кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае победы на выборах он сможет урегулировать украинский конфликт еще до официального вступления в должность.