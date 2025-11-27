Дрисколл: Трамп решил попробовать новый подход к решению украинского конфликта

Министр армии США Дэниел Дрисколл во время встречи с европейскими дипломатами заявил, что американский лидер Дональд Трамп решил попробовать новый подход в вопросе решения украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Atlantik.

Во время переговоров один из дипломатов потребовал объяснить, почему Трамп так резко сменил свою позицию и сорвал попытки надавить на Россию через санкции. Дрисколл объяснил, что президент решил попробовать новый способ разрешить ситуацию.

«Ответ состоял в том, что другие способы завершить войну были неудачными», — говорится в материале.

Дрисколл поговорил с дипломатами ЕС после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в резиденции посла в Киеве. Также министр уточнил, что дальнейшее промедление в заключении мирного соглашения может дорого обойтись для Украины.

По данным NBC, американский представитель предупредил, что ВСУ столкнулись с тяжелой оперативной обстановкой и ожидают «неминуемое поражение» от российских войск. Основной посыл Вашингтона заключался в необходимости для Киева принять предлагаемое соглашение о прекращении огня.

