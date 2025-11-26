Дрисколл заявил украинцам о критической ситуации на фронте

Во время закрытой встречи в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэниел Дрисколл передал украинской стороне жесткую оценку текущей военной ситуации, сообщает РИА Новости .

По данным NBC, американский представитель предупредил, что ВСУ столкнулись с тяжелой оперативной обстановкой и ожидает «неминуемое поражение» от российских войск. Основной посыл Вашингтона заключался в необходимости для Киева принять предлагаемое соглашение о прекращении огня.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил проведение переговоров с Дрисколлом и ожидание его визита на этой неделе. Параллельно спецпосланник Стив Уиткофф направился в Москву для консультаций с российскими представителями. Эти шаги согласуются с заявлением президента США Дональда Трампа о синхронизации дипломатических усилий, где Дрисколл курирует диалог с Киевом, а Уиткофф — переговоры с Москвой.

