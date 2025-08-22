Дональд Трамп выступит с заявлением в 19:00 по московскому времени

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться с заявлением в 12:00 по местному времени — это 19:00 по Москве, сообщает ТАСС .

Это следует из графика американского лидера, который распространил Белый дом. Тема заявления президента не оглашается.

Возможно, Трамп коснется вопроса урегулирования украинского конфликта, который сейчас стоит на повестке дня. До этого советники по национальной безопасности США и ключевых европейских стран провели серию консультаций по разработке мер безопасности для Украины.

Ранее Трамп заявил, что примерно через две недели Белый дом может изменить подход к РФ и украинскому конфликту, если не удастся добиться мирного урегулирования. При этом других подробностей президент Соединенных Штатов не привел.