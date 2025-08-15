Дональд Трамп вылетел в Анкоридж на переговоры с Владимиром Путиным
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп уже отправился в Анкоридж на Аляске, где пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Глава Белого дома вылетел с авиабазы Эндрюс. Трансляцию с летного поля вел пресс-пул администрации президента.
Согласно графику, сами переговоры начнутся в 11:00 по местному времени. Это 22:00 по Москве.
В Анкоридже уже находятся представители российской делегации. Среди них глава МИД РФ Сергей Лавров и посол страны в США Александр Дарчиев.