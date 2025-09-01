Дональд Трамп сообщил, что он не умер

Президент США Дональд Трамп опроверг распространявшиеся по Сети слухи о том, что он умер. В своей соцсети Truth Social американский лидер заявил, что прекрасно себя чувствует и находится в округе Колумбия — «зоне без преступности».

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше», — написал хозяин Белого дома.

В конце прошлой недели западные интернет-пользователи начали массово распространять запросы «Трамп умер», «Трамп мертв» и «Президент Вэнс», которые быстро стали одними из самых популярных в соцсети X.

Юзеры строили конспирологические теории о смерти американского лидера из-за того, что он внезапно перестал появляться на публике. Пользователи также обращали внимание на подскочивший «пиццевой индекс» Пентагона — это популярная, но неофициальная теория, согласно которой всплеск заказов пиццы в заведениях у американской администрации и Минобороны воспринимается как «сигнал» о начале глобальных кризисов.