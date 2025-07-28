До 30 тысяч американских солдат планируют перебросить из Европы

США могут сократить военный контингент в Европе на треть

Американская администрация рассматривает возможность вывода из Европы до трети своего военного контингента, который в настоящее время насчитывает от 90 до 100 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости .

Основное сокращение может затронуть Германию, где дислоцировано около 35 тысяч американских военных.

Европейские союзники уже начали подготовку к возможному уменьшению численности войск США на континенте. По данным источников, сокращенные подразделения могут быть передислоцированы в Азию и на Ближний Восток, что соответствует стратегическим интересам Вашингтона в этих регионах.

Германия, долгое время полагавшаяся на военную поддержку США в рамках НАТО, может столкнуться с необходимостью усиления собственных оборонных возможностей.

Ранее сообщалось, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом пересмотр американского военного присутствия в Европе станет одним из приоритетов его администрации.