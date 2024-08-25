Дмитрий Саймс: арест Дурова во Франции может быть враждебным актом к РФ

Американский политолог, ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил, что арест предпринимателя Павла Дурова в парижском аэропорту может быть ничем иным, а враждебным актом Франции в отношении России, пишет ТАСС .

«Я не знаю, какие у них могут быть претензии к господину Дурову на уровне нарушения закона, но мне трудно представить, что это были бы нарушения, которые бы требовали его задержания и заключения», — заявил Саймс.

Эксперт также отметил, что даже на уровне мысли не может допустить что-либо подобное в отношении американского медиамагната. Именно поэтому Саймсу кажется, что действия Франции в отношении Дурова являются враждебным актом в отношении всей России.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту сразу же, как только там приземлился его самолет. Предпринимателя, у которого есть французское гражданство, обвиняют по ряду преступлений, в число которых входит терроризм и отмывание денег.

По данным СМИ, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Однако уже появилась информация, что Дурова могут отпустить через двое суток.