Французские силовики могут отпустить Дурова через 2 дня

Французским правоохранительным органам будет непросто обвинить создателя Telegram Павла Дурова в совершении преступлений. Об этом ТАСС рассказал юрист Александр Добровинский.

Он считает, что основателя Telegram могут отпустить на свободу уже через два дня. Оснований для отправки Дурова в тюрьму нет — мессенджер просто разработал собственные правила и следует им в работе.

Добровинский отметил, что Дурова можно было бы притянуть к ответственности, если бы французский суд постановил предпринять определенное действие, а Telegram его проигнорировал. Однако его не было.

Поэтому все, что есть на руках у французских правоохранителей — бездоказательные обвинения. Их недостаточно для отправки Дурова в тюрьму.

Юрист считает, что основателя мессенджера хитростью заманили во Францию. Правоохранители попытаются его напугать и заставить сотрудничать.

Однако, если глава Telegram отстоит свою позицию и не станет работать с силовиками Франции, акции мессенджера значительно вырастут. Программа станет еще популярнее.

Ранее на российских маркетплейсах появились футболки с хештегами в поддержку Дурова. Ассортимент представлен с разными принтами и надписями.