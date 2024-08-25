На маркетплейсах РФ продают футболки с хештегами в поддержку Дурова

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РИА Новости: на маркетплейсах РФ появились футболки с хештегом «#FreeDurov»

Российские предприниматели решили поддержать арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости .

Отечественные производители одежды выпустили футболки в поддержку бизнесмена. На них нанесены разные картинки с надписью: «#FreeDurov».

Ассортимент товаров разнообразный. Например, один из магазинов выпустил футболку с принтом: «Руки прочь от Дурова». Другой нанес надпись: «#FreePapa».

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Французские силовики обвиняют создателя Telegram в отказе от помощи в расследовании преступлений, совершенных с использованием мессенджера.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что много лет назад разговаривал с Дуровым. Чиновник предрекал бизнесмену проблемы из-за отказа сотрудничать с силовиками.