Дмитриев: запасы топлива в ЕС закончатся примерно к 20 апреля

Евросоюз рискует остаться без запасов топлива уже к 20 апреля. Такое предположение сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС .

По его словам, последние поставки топлива через Ормузский пролив прибудут в ЕС через неделю, 11 апреля. Эта суббота будет еще спокойной, так как европейские лидеры вряд ли будут вести активный «контроль» за поставками.

«Настоящий контроль» начнется 13 апреля, так как Европа приблизится к дню, когда ее запасы топлива опустеют.

«К примерно 20 апреля запасы топлива окажутся исчерпаны», — спрогнозировал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ отметил, что дальнейший рост цен на энергоносители и сырье повлияет на экономику в целом и приведет к ускорению инфляции.

Между тем в Венгрии считают, что Европе угрожает энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке. На фоне этого Будапешт призывает срочно принять меры, которые позволят странам ЕС избежать дефицита сырья и топлива и роста цен на энергоносители.

