Правые силы ЕС кажутся единственной настоящей надеждой. Они признают факт массовой миграции и экономического спада в Евросоюзе, написал в соцсети Х глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости .

Также правые силы признают и другие вещи, которые видны всем в ЕС. Подразумеваются массовая миграция, сокрушительная бюрократия и широкий спад по всему Евросоюзу.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию юриста из Италии Альберто Алеманно. Тот отметил, что Евросоюз критикуют, поскольку он достиг успеха.

Ранее Дмитриев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас хочет войны ЕС с РФ и Китаем. Так руководитель РФПИ прокомментировал слова чиновницы про атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

