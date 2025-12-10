Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что третьей мировой войны удается избежать в том числе благодаря политике президента США Дональда Трампа, сообщает RT .

Он отметил, что Трамп внес ясность в вопрос о расстановке сил перед возможным урегулированием конфликта.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский мирный план требует дальнейших обсуждений по наиболее острым вопросам. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины и контроле над восточными регионами.

Между тем Трамп заявил, что Зеленскому необходимо взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями Москвы. По словам американского лидера, переговорная позиция у России сильнее, чем у Украины.

Трамп также считает, что на Украине настало время для президентских выборов.

