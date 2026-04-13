Дмитриев: инстинкт самосохранения постепенно просыпается даже в ЕС

Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиций и экономического взаимодействия с другими государствами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал оценку информации о предложении крупнейшего импортера газа в Италии отсрочить запрет Евросоюза на российский СПГ. По его словам, инстинкт самосохранения начинает постепенно просыпаться, в том числе в Евросоюзе, пишет ТАСС .

По мнению Дмитриева, в Евросоюзе начинают возникать признаки здравого смысла, связанного с защитой собственных интересов.

Это заявление стало реакцией на новость о том, что ведущий импортер газа в Италии предложил перенести сроки действия запрета ЕС на поставки российского сжиженного природного газа. Цель такой отсрочки — снизить негативные эффекты от возможного закрытия Ормузского пролива.

Главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци ранее заявил о необходимости временно отменить запрет на импорт российского газа, который должен начать действовать в Евросоюзе в 2027 году. Дескальци пояснил, что электростанции функционируют на газе, а не на возобновляемых или атомных источниках энергии, которых Италия не имеет.

В конце января Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ, начиная с 1 января 2027 года, и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Однако некоторые ограничения будут применены ранее. Импорт СПГ по краткосрочным договорам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на трубопроводный газ должны быть прекращены до 17 июня 2026 года.

