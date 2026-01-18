Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию

Согласно заявлению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиций за рубежом Кирилла Дмитриева, в конечном итоге Европа уступит и Гренландия перейдет под контроль США, пишет РИА Новости .

16 января американский президент Дональд Трамп объявил о намерении ввести в феврале тариф в размере 10% на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Позднее тариф возрастет до 25% и останется в силе до тех пор, пока не будет заключено соглашение о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

«Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено», — прокомментировал ситуацию Дмитриев в соцсети X.

Ранее некоторые европейские государства, входящие в НАТО, включая Нидерланды, отправили своих военнослужащих в Гренландию для участия в разведывательной операции под эгидой Дании. Эта инициатива является частью более широкой стратегии НАТО по наращиванию военного присутствия в данном регионе.

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Тем не менее, Трамп неоднократно выражал заинтересованность в приобретении острова США. Правительства Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, подчеркнув необходимость уважения их территориального суверенитета.

