Дмитриев: Брюссель подрывает доверие к глобальной финансовой системе

сегодня в 05:14

Дмитриев: ЕС столкнется с последствиями за заморозку активов России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что власти европейских стран столкнутся с последствиями за незаконную бессрочную заморозку российских активов. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя соответствующее решение Совета ЕС.

«Речь идет не только о России — речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия», — написал Дмитриев.

Он также обвинил бюрократов из НАТО, ЕС и Великобритании в попытках «подорвать мирный план президента Трампа», утверждая, что они скорее предпочтут эскалацию, чем урегулирование конфликта.

Ранее Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку около 210 млрд евро российских активов до окончания боевых действий на Украине.

