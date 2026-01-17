Дипломаты ФРГ в соцсети Х написали, что Германия поддерживает Украину. При этом они выбрали английский глагол stand by, который применяют для обозначения моральной поддержки.

Как уточнили россияне, сейчас, очевидно, поддерживать Киев на словах (stand by) более безопасно, чем стоять с ним бок о бок (stand with).

Ранее Украина получила два зенитных комплекса Patriot из Германии. Это часть масштабного пакета военной помощи от ФРГ, который еще включает системы ПВО и деньги на закупку вооружений.

