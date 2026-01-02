Украина получила два зенитных комплекса Patriot из Германии
Еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot поступили на вооружение Вооруженных сил Украины. Поставка была осуществлена в рамках договоренностей с правительством Германии, сообщают «Ведомости».
Эта передача является частью масштабного пакета военной помощи от Берлина, который также включает другие системы ПВО и финансовые средства на закупку вооружений.
Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, помимо комплексов Patriot, Германия предоставила Украине девятый комплекс Iris-T и выделила 200 миллионов долларов на закупку критически важных боеприпасов через натовский механизм.
Берлин также анонсировал передачу в 2026 году значительного количества ракет AIM-9 Sidewinder и увеличение общего объема военной помощи Киеву до рекордных 11,5 миллиардов евро.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.