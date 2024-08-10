Дипломаты РФ будут добиваться доступа к экстрадированному в США Петрову

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке получило от властей США уведомление об экстрадиции из Республики Кипр в Соединенные Штаты россиянина Артура Петрова. Российские дипломаты намерены добиваться консульского доступа к нему, пишет ТАСС .

По словам генерального консула РФ в Нью-Йорке Александра Захарова, американской стороне направлен запрос на консульскую встречу. «Мы будем добиваться телефонного контакта, параллельно мы будем добиваться его посещения», — сказал он.

Россиянин Артур Петров, арестованный на Кипре в августе прошлого года по запросу американских властей, был экстрадирован в США.

Петров, который имеет гражданство РФ и ФРГ, был арестован 26 августа по запросу Штатов. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Минюст сообщал, что Петров и другие люди провозили в РФ санкционный товар в обход американских ограничений.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в Штаты гражданина РФ Артура Петрова, арестованного на острове в августе прошлого года по запросу американских силовиков.