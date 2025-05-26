Диписточник: закулисный переговорный процесс по Украине продолжается в Стамбуле

Дипломатический источник в Анкаре рассказал, что пока нет ясности, что второй раунд российско-украинских переговоров пройдет именно в Турции. При этом закулисный процесс продолжается, сообщает РИА Новости .

По словам источника, пока непонятно, где состоятся следующие переговоры между Россией и Украиной. При этом Стамбул зарекомендовал себя в качестве проверенной и удобной площадки.

«Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики», — заявил источник.

Он также отметил, что решение по месту и времени проведения следующего раунда переговоров принимает не турецкая сторона. Этот вопрос лучше адресовать к странам-переговорщикам. На новом этапе предметом обсуждения сторон могут стать новые незаконные санкции против РФ.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина. После глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал масштабный обмен пленными «1000 на 1000», который завершился накануне. Стороны договорились предоставить свое видение разрешения конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении дополнительных санкций против России. Американский лидер в ответ на вопрос журналистов заявил, что «абсолютно точно рассматривает» новые ограничительные меры в отношении Москвы.