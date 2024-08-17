Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинская армия организовала нападение на Курскую область РФ, чтобы потеря территорий и поражения в Донбассе не выглядели очень болезненно. Об этом сообщает Газета.ru .

Как уточнил парламентарий, задумка президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, чтобы при гордом выводе бойцов из Курской области отвлечь внимание от потери территории Донбасса.

Ранее американский журнал Foreign Policy отмечал, что атака ВСУ на Курскую область помогла Киеву отвлечь западные СМИ от нескольких провалов армии на других направлениях. Власти страны использовали нападение, чтобы обеспечить выгодную для себя подачу информации.

6 августа украинская армия атаковала приграничные районы Курской области. Противник выбирает для ударов гражданские объекты и мирное население.