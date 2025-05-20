Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале написал, что украинский лидер Владимир Зеленский ведет Украину прямо в пропасть. По его словам, у страны не осталось никаких надежд на будущее.

«… ни мира, ни суверенитета, ни будущего. Есть только Зеленский и его курс — в пропасть», — отметил он.

Зеленский заявил, что Украина не намерена отказываться от курса в НАТО, добавил Дмитрук.

Ранее Владимир Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную национальную группу для переговоров с Россией. Он добавил, что Киев «не боится» прямого переговорного процесса с Москвой.

19 мая состоялся телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По итогу переговоров Трамп заявил, что второй раунд переговоров между Москвой и Киевом может касаться темы остановки боевых действий, а состояться может на территории Ватикана.