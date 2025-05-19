сегодня в 16:22

Зеленский заявил об удержании разговора с Россией «в достойных рамках»

Делегация Киева на переговорах РФ и Украины в Стамбуле смогла «удержать разговор в достойных рамках» и «отвергнуть все попытки российских угроз», утверждает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале . По его словам, прошедшие консультации также показали «необходимость давления на Россию» для завершения конфликта.

«Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена», — написал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Киев продолжает настаивать на «полном и безусловном прекращении огня». По его словам, Украина и ее партнеры предлагают заключить перемирие на фронте на 30 дней с возможностью продления.

«Также мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов», — добавил он.

Владимир Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную национальную группу для переговоров с Россией. Он добавил, что Киев «не боится» прямого переговорного процесса с Москвой.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что провальные мирные переговоры могут привести к «более ужасной стадии» российско-украинского конфликта.