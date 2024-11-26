Депутат ответил, как россияне смогут законно примкнуть к «Талибану»*

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев допустил, что в будущем россияне смогут вступать в афганский «Талибан»* без правовых последствий. По словам депутата, для этого нужно, чтобы талибов* исключили из списка террористов и не признавали нежелательными в России, сообщает Газета.ru .

«В действующей правовой системе участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — ответил Валеев.

Эрнест Валеев является соавтором внесенного в Госдуму законопроекта, который предполагает приостановку запрета на деятельность организации, признанной в России террористической. Законодатели предложить исключать движения из «черного списка», если они прекратили деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений. Вместе с тем организации могут вновь вернуть статус запрещенной, если она возобновит террористическую деятельность.

Если инициативу примут, то из списка террористических организаций могут исключить и «Талибан»*.

Валеев добавил, что законопроект выдвинут не только ради талибов*. По словам парламентария, инициатива касается любой из организаций, которая «подпадает под такую ситуацию».

*Организация признана террористической и запрещена в России