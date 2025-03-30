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Депутат Госдумы заявил, что временное управление на Украине может спасти страну

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко заявил, что введение временного внешнего управления на Украине могла бы спасти страну, сообщает РИА Новости .

«Внешнее управление под эгидой ООН позволит провести легитимные выборы и может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть Зеленского», — отметил он.

По его словам, у Зеленского низкий уровень поддержки.

Ранее российский лидер предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН. Он считает, это надо сделать для проведения выборов в стране.

Данный вопрос Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали во время своего телефонного разговора. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.