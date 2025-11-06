Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет резко ответил генсеку НАТО Марку Рютте, который призвал готовиться к длительному конфликту с Россией. Он навал заявление нидерландского политика «позорным», сообщает РИА Новости .

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия играет «дестабилизирующую роль» в Европе и мире. Он призвал европейцев готовиться к долгому конфликту с Москвой.

Шеремет назвал заявления Рютте «необдуманными, провокационными и позорными». По словам депутата, именно Запад спровоцировал конфликт на Украине, а теперь спонсирует его эскалацию.

Шеремет указал на то, что Рютте «подливает масло в огонь», а также вводит в заблуждение Европу, пытаясь выстроить из России образ врага. Он считает, что сейчас альянс не способен к цивилизованному мирному диалогу.

