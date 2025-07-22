Депутат Госдумы Михаил Тарасенко умер от тяжелой болезни

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22 июля ушел из жизни депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко, долгое время боровшийся с тяжелой болезнью. Об этом во время заседания парламентариев рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает ТАСС .

Тарасенко умер в возрасте 77 лет. Он был депутатом Госдумы V, VI, VII и VIII созывов. Являлся первым заместителем председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Был под персональными санкциями 27 государств ЕС, США, Британии, Швейцарии, Канады, Японии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 71 года умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Она скончалась из-за онкологического заболевания.