Депутат ГД Чепа: Россия изменила тактику из-за ударов ATACMS и Storm Shadow

Россия изменила тактику в зоне СВО на фоне ударов ВСУ дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Lenta.ru .

Чепа отметил, что российские войска успешно сбивают ракеты. У ВС РФ есть все средства, чтобы уничтожать эти цели, они продолжат их поражать. При этом, по его словам, Украина получила не самые мощные снаряды. Он назвал ракеты ATACMS устаревшими.

Депутат также прокомментировал, будет ли ответ на атаки западным оружием по РФ. По его словам, страна уже поменяла тактику в зоне боевых действий с Украиной.

Чепа уточнил, что российская армия вынуждена наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктуре Украины. Это значительно усложнит жизнь в Киеве. Депутат добавил, что Россия, в том числе будет предпринимать и все политические усилия, чтобы остановить атаки вглубь страны.

Ранее российские силы ПРО уничтожили в небе над Брянской областью 5 вражеских ракет ATACMS, а также повредили еще одну. Кроме того, над Россией сбили 2 крылатые ракеты Storm Shadow.