Депутат Гашпар: антироссийские санкции ударили по самой Европе

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что антироссийские санкции Запада ударили по экономике самой Европы, сообщает ТАСС .

«И сейчас становится понятно, что эти санкции все больше наносят ущерб экономике европейских стран, как и самой России», — отметил он.

По его словам, намерение Владимира Зеленского остановить транзит российской нефти однозначно ударит по европейским странам.

Накануне стало известно, что команда будущего президента США Дональда Трампа готовит «широкомасштабную стратегию санкций», чтобы Москва и Киев в ближайшие месяцы достигли дипломатического соглашения об урегулировании конфликта.