Депутат Европарламента Уоллес: история не будет благосклонной к Зеленскому

Президент Украины продал землю своей страны транснациональным компаниям, приводит РИА Новости заявление депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса в соцсети Х.

Западный политик прокомментировал видео Владимира Зеленского, на котором тот заявил о подготовке соглашений с западными союзниками. Он напомнил, что украинский лидер способствовал продаже земли западным компаниям, поэтому история не будет к нему благосклонной.

Уоллес отметил, что Зеленский виноват в разрушении своей страны и смерти сотен тысяч граждан. Европарламентарий также обвинил украинского лидера в помощи прокси-конфликту между Соединенными Штатами, Североатлантическим альянсом и РФ.

Ранее бывший глава украинской партии Виктор Медведчук рассказал, что у Зеленского есть несколько спонсоров внутри и за пределами страны. Он перечислил имена таких олигархов, как Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.