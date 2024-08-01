Медведчук: у Зеленского минимум 6 спонсоров внутри Украины и за ее пределами

У президента Украины Владимира Зеленского есть несколько спонсоров — как в пределах страны, так и за границей, рассказал ТАСС экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Крупнейшими «инвесторами» «преступного режима Зеленского» считаются три крупных олигарха — Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук. Но у украинского президента есть и внешние спонсоры — Демократическая партия США, Великобритания и ЕС.

Медведчук добавил, что Зеленский полностью закончил процесс передачи Украины под управление странам Запада. За это политику дали возможность получать большие гонорары и срывать аплодисменты на выступлениях за границей.

Ранее Зеленский заявил, что украинский народ должен решить судьбу территориальной целостности страны. Так он ответил на вопрос, готов ли Киев отказаться от некоторых территорий, чтобы закончить конфликт.