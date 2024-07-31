Зеленский возложил ответственность за судьбу территорий Украины на народ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Le Monde заявил, что украинский народ должен решить судьбу территориальной целостности страны, пишет ТАСС .

Такое мнение Зеленский высказал, отвечая на вопрос, готов ли он отказаться от части территорий Украины ради завершения вооруженного конфликта.

«Вы должны понимать, что ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, или одним человеком, или всеми президентами мира без украинского народа», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что без народа этот вопрос невозможно решить, так как в противном случае получится противоречие с действующей в стране Конституцией.

Ранее украинский лидер заявил, что хочет, чтобы Россия присутствовала на втором саммите по вопросам мира и завершению вооруженного конфликта.